Kalev Vilgats: Peaks õige pikema pausi

Tellijale

Sain jõulutaadilt kirja, milles too ütles, et ei suuda täita mu jõulusoovi ega muuta olukorda, kus Jüri Ratas on Helmete valitsuses peaminister. Taat arvas, et lihtsam on ehitada Pärnusse kolmas sild. Isegi siis, kui kohalikud kodukootud poliitikud ei suuda otsust langetada, kas sild peaks kulgema üle või piki jõge.