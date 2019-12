Arvustus: Endla meelitab ajatu tõmbenumbriga

On näha ja tunda, et näitlejad võtavad oma loomakuju ­tõsiselt ja ilmselge mängu­lustiga.

Jõulud toovad Pärnu Endla teatrisse alati mõne lastelavastuse, seekord on väiksematele ja suurematelegi vaatajatele lavaküpseks saanud lausa tõmbenumber: teada-tuntud lood Joel Chandler Harrise sulest ehk “Onu Remuse jutte”. Nende pajatustega seostub mitmele põlvkonnale Tõnu Aava hääletämber. Näitleja luges need omal ajal heliplaatidele, mida kodudes juba mõnikümmend aastat tagasi palju kuulati. “Mind mäletatakse seni, kuni on läinud katki viimane onu Remuse plaat,” ütles Aav oma eluajal.