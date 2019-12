Pikaaegne Eesti naiste jalgpalli valitseja pani pillid kotti

„Loobumisotsus on jalgpalliavalikkusele ilmselt ootamatu, samal ajal oleme klubi sees probleeme pikalt näinud. Naiskond paiknes aastaid kahes osas: Pärnus ja Tallinnas. Kahtlemata väsitab see nii vaimselt kui füüsiliselt ja teeb võistkonna arendamise raskeks. Teine oluline punkt oli meie teeneka ja kogenud põlvkonna lõpetamine,” selgitas Pärnu jalgpalliklubi president Raio Piiroja. “Tänan südamest kõiki mängijaid ja treenereid, kes on meie klubi aastate jooksul esindanud, ja toetajaid, kes meid aidanud on!”