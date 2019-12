Teatrirätsepad näitavad põnevamaid kostüüme

Tellijale

“Onu Remuse juttude” lavale jõudmisest saati on sinna vaatamiseks välja pandud valik lastelavastuste kostüüme. Kõige vanem pärineb 1986. aastal ­valminud “Sinilinnust”, selle kõrval seisab kostüüm 27 aastat hiljem esietendunud “Sini­linnust”. “On näha, kuidas on muutunud materjal, aga teatri rätsepate kunst on jäänud samaks,” lausus Endla teatri peakunstnik Liina Unt.