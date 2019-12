Eesti Posti legendiga lõppes Varbla postkontori lugu

Tellijale

“Ma olen nagu nunn kloostris, väljas ei käi enam,” ütleb särtsakas Enna oma Varbla kodus naerul sui. Postkontoris oli ta elu keskel, kliendid käisid uksest ­sisse-välja, külauudised jooksid kokku ja kirjakandjad teadsid, kes kelle juures käinud või kes kellele tite teinud. Aga melu on möödas, kunagises poolteise tuhande elanikuga majandikeskuses on hingeliste arv poole võrra kahanenud ja 1. oktoobrist kolis ­postipunktiks taandunud teenus valla teenuskeskusest raamatu­kokku.

“Olen samasugune nagu nüüd, et “tooge noored maale!”,” ütleb Tallinnas sündinud ja vanemate töökoha tõttu Lihulas keskkooli lõpetanud Enna. “Tahtsin minna Tartusse ülikooli ajalugu õppima, aga juhtusin pärast eksa­meid postkontorisse marki ostma ja seal pakkus üks töötaja, et ­“tule meile tööle, jäta see aasta vahele”.”