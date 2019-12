Tellijale

Läkitus juhib meie tähelepanu sellele, kui tihedalt me oleme jõuludega seotud. Millest tahes me ei räägiks, on see juhtunud kas enne või pärast Kristuse sündi. Olgu selleks iseenda või lapse sünnipäev, kooli algus või lõpp. Isegi hauakivid ei saa läbi viiteta Kristuse sünnile. Jeesuse sünni kaudu on Jumalast tõesti saanud Immaanuel, see on tõlkes: Jumal meiega. Mida see muudab?