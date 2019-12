Kultuuriaastat kokku võttes meenuvad Pärnu kontserdi­maja direktori Marika Pärgi septembris öeldud sõnad: “Kui siit midagi ei leia, on see kas millegi eest põgenemine või kultuurihuvi puudumine.”

Aprillis jäi avalikul arutelul “Kohalik muusika ja Pärnu nägu” Riia söögitoas kõlama mõte: kerge on vinguda ja lahkuda, raskem jääda ja ise ära teha. Tänavu süttis kultuuritegijate organiseerimistuluke eredamalt kui eales varem, andes märku, et pagemine pole paljudele variant.

Täname peo Pärnumaa kuraatorit Alli Põrki, kes on koos abilistega hoolitsenud mitukümmend aastat selle eest, et kõiki­dele pärnakatele ja pärnumaalastele on Tallinnas tagatud turva­line keskkond.