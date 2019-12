Tõnu Poopuu: Lastekaitsjatele võiks õpetada avalikku suhtlust

Tellijale

Pöördumisest nähtub, et viimaseks piisaks karikas kujunes 30. septembril eetris olnud saade “Kuuuurija”, kus kajastati ühe lapsevanema ja omavalitsuse töötajate vahel tekkinud konflikti.

Poopuu sõnutsi leidub sääraseid meediakajastusi veel. “Sotsiaalvaldkonna juhtide pöördumises on viidatud mitmele meediakäsitlusele, mis tõesti on näited sellest, kus avalikkusele jääb lastekaitsetöö sisu selgitamata. Ei ole arvestatud sellega, et ametnikel ei ole võimalik konkreetseid isikupõhiseid juhtumeid avalikult täies ulatuses kommenteerida,” nentis Poopuu. “Manipuleeritakse avaliku arvamusega ja tekitatakse eelkõige kahju konkreetsele lapsele.”