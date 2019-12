Marko Šorin: Maksusüsteem väärib debatti

Tellijale

Igal juhul on aeg mõttevahetuseks soodne, sest järgmised valimised on küllalt kaugel ega avalda mõju. Ajalugu on näidanud, et sellistes olukordades kipub debatt minema üle poliitmängudeks, kuid riigi tulevikku ja toimetulekut silmas pidades on vaja kanakitkumisest jõuda konstruktiivsete aruteludeni. Põhjuseid selleks leidub mitu.