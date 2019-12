Pärnu Kuninga tänava põhikooli 6. klassi õpilane Mailis Kütt (vasakul) ja õpetaja Katrin Kurvits on rõõmasad, et küünlaümbriseid on kogunenud palju.

Pärnu Kuninga tänava põhikooli sisenejale jääb silma korv, mis on täidetud teeküünlaümbristega. Tegemist on õpilaste ja õpetajate ettevõtmisega, mille käigus kogutakse kokku tühjad teeküünlaalused, et need pärast vanametalli kokkuostu viia.