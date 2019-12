Kingiks saadud uisupaarid ootavad tritsutamisilma

EOK liikumisharrastuse juhi Peeter Lusmägi selgitust mööda on ettevõtmise eesmärk aidata kaasa laste liikumisharrastusele ja pakkuda võimalusi tegelda eri aladega.

“2017. aastal lõpetasime eduka projekti, mille raames said kõik maakonnad täiskomplektid laste suusavarustust. Positiivne tagasiside julgustas EOK toetajatega viima ellu järgmist spordivarustuse kinkimise programmi. Meie talvede heitlikku ilma arvestades ei ole paljudes peredes talispordivarustuse soetamine ilmselt esimene valik ja see on ka üsna kulukas. Seepärast jätkame uiskudega ja iga maakonna spordiliit valib välja oma maakonnas spordibaasi või kooli, kus uiske saab laenutada,” rääkis Lusmägi.