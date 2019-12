Pärnakas valiti Valgevene parimaks

Shcherbachenia sõnutsi oli tunnustus talle ootamatu, kuid väga meeldiv. “Loodan, et see annab energiat veel suuremateks saavutusteks,” ütles ta.

Pärnu Vapruse tegevjuht Karl Palatu arvas, et kõrge tunnustus on igati õigustatud, sest Shcherbachenia on nii mängija kui treenerina väga kõrgete sportlike sihtide ja nõudmistega. “Oleme väga uhked, et Anastasija esindab meie klubi naiskonda ja annab oma kogemusi edasi naiskonna järelkasvule,” ütles Palatu.