Anna Raudkatsi tantsuselts: seltskond, kellega võib luurele minna

“See on põlvest põlve edasiandmise asi. Ja üks põhjusi, miks võtsime selle oma südameasjaks,” lisas tantsuseltsi liige Kaire Mertsin. Esimest väljaannet leida ja soetada pole sugugi lihtne. ARTSi juhendaja Roland Landing, kes end rahvatantsujuhtide koolis täiendab, otsis seda niisamuti. “Aga see raamat tuleb sulle ajalooga. Puhast ja heas seisus varianti on keeruline leida,” nentis Landing. “Kui lõpuks raamatu leiad, on seal juba neli eri pühendust sees,” naljatas tantsija Marko Mertsin.