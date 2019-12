Jaak Känd: Inimese kõige tähtsam ülesanne on elu edasi anda

Ta tuhiseb minust mööda, samm tempokas ja siht silme ees. Käes kohver, mis on kui Mary Poppinsi vihmavari – igavene ustav kaaslane. Kuhu on tal asja täna? Kas kehastub see mees Gulliveriks või jõuluvanaks, luuleprõmmijaks või malbeks luuletajaks, jutuvestjaks või male­ringi juhendajaks, õpetajaks või bridžimeistriks? On ta parajasti matemaatik või humanitaarlane? Selgub, et selles vanaisa moodi mehes on peidus need kõik.