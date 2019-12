Sügisese statistika järgi tasusid Pärnumaad külastanud turistid siin ööbimise eest 32 eurot. Sellist hinda maksis keskmine turist keskmise toa eest. Kes on aga need inimesed, kes sellise hinnataseme korral valivad üle paarisaja kuni poole tuhande euro maksva hotellitoa? Ja miks nad seda teevad?

Tellijale

“120 ruutu on palju meeldivam kui 20, eriti kui ämm ja lapsed kaasas,” pakub vastuseks Ammende villa juht Sven-Erik Volberg. Aga see pole teps mitte ainus põhjus. Sviitides on peidus ajalugu, põnevaid detaile ja suursugune miljöö.