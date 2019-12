Saime kaasa jutumärkides tõe ja jutumärkides õiguse

2019. aastal saime teada, et “Tõde ja õigus” on hoopis film, mitte eetika kategooriad. Varsti ongi nii, et vaatame häid ja vajalikke asju ainult ekraanilt. Kui viid pilgu ekraanilt eemale, hakkad silmadega otsima, et kus on see tõde ja kus õigus. Mida pole, seda pole ...