Kalev Vilgats: Pauguga või pauguta?

Jõuluvana on selleks aastaks oma töö valdavalt ära teinud ja võib jälle minna. Näärivanade otsa võib komistada veel poole jaanuarini, aga nemad ei ole enam fookuses. Tähelepanu keskpunktis on vana aasta ärasaatmine ja uue vastuvõtmine. Ilmselt ei sünni see valge lumekorraga, sest talvetormid ülirohke lumega möllavad meist väga kaugel.