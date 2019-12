Kuidas leevendada looma pauguhirmu? Kallistage ja trikitage

Ehkki mitu omavalitsust on võtnud vastu otsuse uusaastaööl suur tulevärk korraldamata jätta, ei tähenda see, et elurajoonides ei kõlaks paugud, mida osa lemmikloomi meeleheitlikult kardab. Kuidas aastavahetus neljajalgsetele sõpradele talutavaks muuta, õpetavad loomaarst ja koertekoolitaja.