Tellijale

Aja kulg iseenesest ei ole tsükliline. Selle voos pole vahet, kas muutub aasta, kuu, nädal või minut. Ei loe ajahetk, see, kas parasjagu on aastanumbriks märgitud 2019, nädalapäevaks kolmapäev või kellaajaks 22:08, vaid see, mida selle hetkega peale hakata.