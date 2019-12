Galeriid: Non Grata valas ängi välja Manhattanil, Texases ja Oklahomas

Tellijale

Non Grata USA tuuril marsruudil New York–Austin–Houston–Oklahoma–Miami osalesid Eestist Al Paldrok, Taje Tross, Sten Õitspuu, Merilyn Kriisa ja Carmen Truupõld.

Eesti juurtega tegevuskunstirühmitusse kuulub Paldroki andmeil nüüdseks juba 1000 liiget kogu maailmast, koos nendega liigub pidevalt ümber ilma Non Gratagi. Grupi performance’id loovad koode. Need on füüsilised tekstid.