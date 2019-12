Pärnu mehed veedavad aastavahetuse Gao sõjaväebaasis

Tellijale

Vändra juurtega pärnakas Erik Puusild on Scoutspataljoni kuulunud nüüdseks ligemale neli aastat. Samuti suvepealinlane Martin Rebane on elukutseliste pataljonis kogemusi omandanud kuus aastat. Sellel missioonil on mõlemad nooremveebli auastmes mehed vastutusrikkal positsioonil: nad on pooljaoülemad ehk vastutavad umbes viieliikmelise grupi tegevuse eest.