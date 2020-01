Saarde sai kaitseväe harjutusala mõju kompenseerimiseks toetust

Kaitseminister Jüri Luige sõnul on toetuse eesmärk hüvitada mõjupiirkonnas harjutusvälja kasutamisest tekkivat halba mõju.

„Ilma omavalitsuste toe ja koostööta ei oleks meie kaitseväelaste oskused praegusel tasemel. Selle on taganud maastikul toimuv väljaõpe, kus kasutatakse relvi ja muud varustust,“ märkis Luik pressiteate vahendusel.

Minister lisas, et Eestis on riigikaitse kogu ühiskonna asi ja kohalike omavalitsuste piirides harjutusalad on üliolulised meie kaitsevõime tagamisel. „Peame head koostööd kohalike omavalitsustega äärmiselt tähtsaks,“ sõnas ta.