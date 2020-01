Mati Hool: Võit tundus kindel, kui ühtäkki lõi vesi üle pea

Tellijale

Tunnen Hoolt 1990. aastatest, mistap räägime sinavormis. Tollal oli Hool üks Eesti paremaid jääpurjetajaid, võitnud kõrgeid kohti nii Euroopa kui maailmameistrivõistlustel ning jättis väga toimeka ja energilise mehe mulje. Aastaid hiljem võin kinnitada, et just selline ta ongi: alati kuskile teel, midagi plaanimas, kuhugi sõitmas.

Kas jääpurjetamine harrastusena on rikkurite privileeg?

Kindlasti ei ole, aga mida kõrgemalt sa sel alal lennata tahad, ­seda kulukam see muidugi on. Kõige kallim on kelk, mastid on üsna kallid, aga ka uisuterad. Neid peaks jääpurjetajal olema vähemalt üheksa komplekti. ­Peale selle purjed, riietus.