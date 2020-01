Silvia Paluoja: Kliima ja Rail Baltic

Tellijale

Kliima soojeneb, see on siililegi selge, ja mõjutab loodust, majandust, argitoiminguid. Mõjutab ka Baltikumi sajandi projektiks nimetatud kiirraudteed Rail Baltic, mida toetab 62 protsenti eesti­maalastest, nagu selgus OÜ Rail Baltic tellimusel OÜ RAIT Faktum & Ariko tehtud küsitluse kokkuvõttest vahetult enne jõule.

Valimi 1011 küsitletu vastustest järeldus, et noortel tallinlastel on teistega võrreldes suurem ­huvi sõita Riiga, Varssavisse või Berliini. Vähest ­huvi väljendasid nad Tallinna–Pärnu liini vastu, kuigi see sõit kestaks vaid tunni.