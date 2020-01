Arenduskeskus laiendab ettevõtlusinkubaatori tegevust ja korraldab uusi konkursse

​Toetus on mõeldud eelkõige ettevõtluse arenduseks ning noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamiseks ning selle tegevuses lähtutakse maakondlikusse arengustrateegiasse kirjapandust.

Nimelt on suvepealinnas juba aastaid olemas ettevõtlusinkubaator, kuid mis 2019. aasta algusest on e-riigile kohaselt töötanud virtuaalsel kujul. Siiski nähakse vajadust reaalsetegi lahenduste järele.

Inkubaator on seni asunud südalinnas Maarja-Magdaleena gildi ruumides, kus praegu saab tuge kolm ettevõtet. Varasematel aastatel on firmasid olnud kuus. “Kuus tuleneb sellest, et meil ei olnud seal füüsiliselt rohkem ruumi tegutseda,” tõdes Vilja.