Kohalikud räpparid koostavad hiphopkultuurist omamoodi puslet 

Üha rohkem muusikat kolib ju internetti. Loomingut väljastatakse Soundcloudis ja muudes voogudes. Hea näide on räpp, mille plaate on Eestis viimase kümne aasta jooksul välja antud vaid kümmekond. Nii tunnevad kohalikud räpparid Kristo Laarmann ja Kasper Koodi pundist EPT, et end vinüülina ilmutanud “Eesti räpitekstide kogumik. Osa II” on räpiskeenel oluline teetähis.