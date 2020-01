Toomas Alatalu: Suur poliitika on nüüd geopoliitiline

Tellijale

Põletavam probleem on see, kuidas käituvad teisejärgulised regionaalsed liidrid, kes senise, hierarhiale tuginenud korra kadumist kasutades üritavad end lähikonnas kehtestada. Seda isegi üliriikide arvelt, mida suurepäraselt näitab Türgi suhtumine Venemaasse: viimati nimetatul lubati küll rajada gaasitoru Musta mere põhja, et saaks gaasi Türgi ise ja Lõuna-Euroopa, kuid Türgi ei tunnusta Krimmi okupeerimist. Kui sobib, laseb Türgi Süürias alla Venemaa lennuki ja võtab Idlibi provintsis enda kaitse alla Venemaaga sõdivad usuhullud.