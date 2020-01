Tellijale

Ometi ei saa salata, et “kindral” Mati Alaveri päevavalgele tulnud teod on minu usku kõigutanud, ent “kohtumõistmine” alles käib (sic!). Tippsport, eriti vastupidavusaladel, on üsna tihti kõnd lubatu ja lubamatu piiri peal. Aga piiril kõndides on suur oht sattuda punasele alale.