Rannikul ei osatud hoiatustest hoolimata sääraseks tormiks valmistuda

Et Läänemere 100 aasta suurimast tormist on möödas juba omajagu aega, 15 aastat, ilmestab seegi, et inimesed suudavad tolle aja sündmusi meenutades naljagi heita: kellel kanuu järgmise tormi ootel, kes hoiab hoovis vesiratast.