Üüratu ja palav Austraalia asendus Kihnu idülliga

Austraalia pealinna Sydney kuulsa Bondi ranna vastas on ühetoaline korter. Mahub sinna neli hingelist. Kaks jagavad voodit, üks leiab aseme vaibal. Viimane seab end sisse külmal köögipõrandal. Päeval on õues 20 kraadi, öösel alla kümne, kuid kamba peale on meestel jagada kaks tekki. Raha saab kiirelt otsa. Viiendal päeval otsustavad nad jõud ühendada ja osta vana, kolmanda seeria BMW. Just nii.