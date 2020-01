Järelkasv on kõva: pea poole Kosovosse sõitvatest U20 koondislastest moodustavad pärnakad

Eesti alagrupi vastased on Kosovo ja Šveits. Teises alagrupis mängivad Austria, Horvaatia ja Küpros. Aprilli lõpus ja mai alguses toimuvale teise ringi turniirile pääsevad mõlema alagrupi võitjad ja parim teise koha meeskond.

Jasmin ütles, et kindel siht on järgmisse ringi pääseda. “Väiksemat eesmärki ei saa seada. Vastaste kohta pole videopilti õnnestunud saada ja nende kohta pole palju infot. Seega tuleb keskenduda oma asjadele, ise hästi mängida ja edasipääs kindlustada,” rääkis peatreener.

Enamik koondise tuumikust on hooaja jooksul mänguaega saanud Credit24 meistriliigas.

Aga koondist kimbutab mõni muregi: diagonaalründaja Lõhmus oli vigastuse tõttu mõnda aega väljas ja pole eriti mängupraktikat saanud, teise diagonaalina on kaasas Kais, kes on Pärnu võrkpalliklubi ridades mängima pääsenud.

“Nurkades on olukord hea, Märt Tammearu, Tony Tammiksaar ja Rasmus Meius on meistriliigas küllalt mängida saanud, samuti põhisidemängija Richard Voogel. Tempomees Mattias Rahuoja jääb koju vigastust ravima, sellest osakonnast on kaasas Marx Aru, Remo Torn ja Sander Palang. Samuti kaks liberot Rauno Haidla ja Allar Keskülla,” rääkis peatreener koosseisust.