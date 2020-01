Päästekeskuse juht: Inimesed ei usu, et kriisid tulevad

Tellijale

Lääne päästekeskuse juhi Heiki Soodla sõnutsi tegi 18. detsembril päästekeskuses kogunenuid ärevaks veetaseme oodatust suurem tõus: kui tavapäraselt on prognooside ja tegeliku veetõusu vahe jäänud paarikümnesentimeetriseks, siis nüüd tõusis merevesi ligemale 90 sentimeetrit ennustatust kõrgemale.

“Meile on prognoos oluline, sest sellest sõltub meie tegevus. Kui prognoosis on viga, eksime meie samuti,” seletas Soodla. “See on teinud meid hellemaks ja tähendab ilmselt ülereageerimist, aga parem karta kui kahetseda.”