Vändra tootmisettevõtetes MS Balti Trafo OÜ ja Wendre AS toimunud koondamise tõttu on tööta jäänud ligikaudu 40 inimest. Kui MS Balti Trafo puhul mängis rolli tööpuudus, siis tekstiiliettevõtte otsused on seotud konkurentsivõime suurendamisega.