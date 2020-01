Tellijale

Jaanuaritormi käsitleti selles kui “looduses esinevat juhuslikku nähtust, mille sagedus halvimal juhul on kord 100 aasta jooksul”.

Sellele vaatamata on Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakond varasemast hoolikamalt hakanud üleujutusaladele jäävate kinnistute detailplaneeringutes ja projekteerimistingimustes nõudma hoonetele kõrgemaid sokleid, nii et need välistaksid hoonete veekahjustused linna tabava üleujutuse korral.