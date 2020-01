Eesti keeles võiks laenude asemel rohkem kasutada omamaiseid väljendeid. Moesõnaks on tõusnud NIMBY (ingl k not in my backyard, ’mitte minu tagahoovis’), mis märgib suhtumist, mille kohaselt mingi üldiselt vajalik ettevõtmine võiks teoks saada kusagil mujal kui siin.