Tüli naabriga jättis elektrita

See on õpetlik lugu sellest, kui riskantsed võivad olla usaldusel põhinevad kokkulepped.

Ringi tänavale ostsid Turunenid korteri 2014. aastal. Tegemist ei ole klassikalise korterelamuga, ehitusregistri andmetel on see üksikelamu, mis jaotatud kaasomanditeks. Elektriliitumine on viie korteriga majas ühe isiku nimel. Tema koostab igale korterile arved.

Freiberg kinnitas, et suhted Turunenidega on järsult halvenenud viimase poole aasta jooksul. Ta selgitas, et pidevalt ei ole nad arvetega nõus, arvavad, et neile tehakse liiga, ja jätavad omavoliliselt mingi osa arvest maksmata. See on mehel kopsu üle maksa ajanud.