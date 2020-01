Tellijale

Peaminister Jüri Ratas ütles eile napisõnaliselt, et Eesti kaitseväelased on teel Kuveiti ja nendega on kõik korras. Miili sõnutsi viibisid Eesti poisid Al-Asadi baasis Iraagi pealinnast Bagdadist läänes, kohas, mida tabas 11 raketti. Vähemalt ühe raketiga sai pihta Irbili sõjaväebaas. Meedias nimetatakse rakettide koguarvuks 15–16 ja mitu neist ei tabanud sihtmärki.