Vesisest pühapäevast 9. jaanuaril 2005 möödus just 15 aastat. Kui mind tol hommikul tööle kutsuti, olin just lootnud veel veidi sõba silmale saada, sest vähegi tugevama tuulega on plekk-katusega majas üsna raske paksu und tõmmata. Olin just astunud tänavale, kui kohale sahises metalliärimees Ilmar Einlo ja pakkus küüti, et sõidame ja vaatame, mida torm on teinud.