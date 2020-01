Toomas Kivimägi: Nii lihtsalt pole me enne ega pärast jaanuaritormi raha saanud

Endine Pärnu maavanem Toomas Kivimägi usub, et jaanuaritormi sarnast on Pärnus tulevikuski oodata. FOTO: Urmas Luik

Pärnumaad 2005. aasta jaanuaris räsinud orkaani mõõtu tormi ja üleujutuse ajal kriisikomisjoni juhtinud tollane maavanema kohusetäitja Toomas Kivimägi meenutab, et kuigi maru tõi kaasa kõvasti materiaalset kahju, pole inimeste empaatia-indeks vähemalt tema eluajal Pärnus nii kõrge olnud. Samuti usub Kivimägi, et samasugust tormi on Pärnus tulevikuski oodata. Me ainult ei tea veel, millal ja kui suure veetõusuga.