Sisesõudjad püüdsid isiklikke tippmarke

"Võistlussõidu eel ei teadnud ma konkurentidest suurt midagi. Alles peale sõitu nägin, et tase oli kõva, sest alla seitsme minuti tõmbas absoluutkaalu naistest kolm tegijat. Tulin siia küll uut isiklikku marki tõmbama, aga juba esimesel veerandil tundsin, et jalad on tuimad ja eesmärk jääb täitmata," tõdes Mitt, kelle isiklik rekord on 6.59,1. Pärnulanna lubas ebaõnnestumisest järeldused teha, sest juba kuu pärast on kavas maailmameistrivõistlused, kus taas plaan isiklikku rekordit püüda.