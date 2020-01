Ristmikule keelava tulega sõitnud Nissan põrkas kokku Mercedesega

“Liikluses tuleb olla tähelepanelik ja jälgida liikluskorraldusvahendeid, kaasa arvatud liiklusmärke ja valgusfoore ning jätta aega sealt saadud korraldustele reageerimiseks. Liiklusseadusest tulenevalt on kõik sõidukiomanikud kohustatud oma sõidukile sõlmima liikluskindlustuse ja jälgima, et see kehtiks,” tuletas avariipolitseinik autoomanikele meelde.