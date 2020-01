Urmas Hännile: Loota ikka võib

Tellijale

Toodud tõik on eriti narr, arvestades seda, et kõnealuse ülemnõukogu XII koosseisu ja riigikogu VII, VIII ja IX koosseisu liikmete pensioni seaduse kehtiv sõnastus pärineb 2018., mitte 1992. aastast, mil edaspidi aina kõpitsetud seadus Eesti presidendi ja riigikogu liikmete ametipalga, pensioni ja muude sotsiaalsete garantiide kohta koostati.

Samuti heidavad parlamendile varju presidendi mullu 9. septembril riigikogu avaistungil öeldud sõnad: “Teie olete me õigusriigi hoidjad – see on suurem vastutus kui olla lihtsalt seadusandja. /…/ Kas Eesti inimene saab ka edaspidi uskuda oma riigi põhiseadust ja seadustega antud lubadusi, isegi väga pikaajalisi? Mina usun, et saab. Te saate luua lootust ja kindlustunnet, aga ka küünilisust ja veendumust, et igaüks, ka siin saalis, seisab vaid iseenda või kitsa ringi huvide eest.”