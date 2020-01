Seljametsa rahvamaja hoiab Paikusel elu

Tellijale

Seljametsa küla kunagise Pustuski meierei uksel seisab silt kirjaga “Muuseum”. On üsnagi selge, et teisel pool ust ootavad uudistajaid tuhanded museaalid ja ajalugu. Ent üllataval kombel mahuvad ühele korrusele taidlejad, näitlejad, väärikas eas lauljad, käsitöölised ja kümned vabatahtlikud. Kultuurist ei tule puudust.

“Oluline on, et vanad kombed ja pärimus praegugi korda läheks ja edasi kanduks. Vanad eestlased ei teinud midagi ilmaasjata,” selgitas Põltsam rahvamaja kui Eesti pärimuse kandja rolli.

Põltsami sõnutsi on aastaid levinud arusaam, et Paikuse inimene ei tule kodunt välja. Kui, siis läheb ta kultuuri otsima linna. “Ringkond, kes seda maja armastab, on aga niivõrd lai. Kõik tahavad panustada ja kaasa aidata. Ja inimeste ideid tuleb kuulata,” lükkas direktor selle ümber.