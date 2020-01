Kalev Vilgats: Püha koht ei jää tühjaks

Nii sujuvalt kui Venemaal pole valitsus vahetunud isegi Hiinas. Põhja-Koreas käivad asjad ilmselt veel libedamalt. Selles, et föderaalse maksuameti juht Mihhail Mišustin kinnitatakse riigiduumas järgmiseks peaministriks, polnud kahtlust. Kes on määratud ametisse saama, see saabki. Püha koht ei jää tühjaks.