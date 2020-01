Tellijale

“Alles siis, kui mu näitust teleris näidati, mõistsid tuttavad ja lähedased, et ma olengi tõepoolest kunstnik,” räägib 29aastane Šliaupa.

Lisades siia fakti, et intervjuu toimub boheemlaslikus Belgia šokolaadikohvikus, kus kuuma šokolaadi serveeritakse hõbedasel kandikul portselantassist, hakkan paratamatult uskuma, et toimunud on ajanihe. Illusioon puruneb siiski kohe, kui videokunstnik oma töövahendid tumedast puidust lauale tõstab.