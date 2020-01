Pärnumaa ainus piimatööstus valmistab Seljal sulatatud juustu

Tori valda Selja külla on jäänud Pärnumaa ainus piimatööstus, mis annab vanas meiereis avatud kauplusega tööd paarikümnele inimesele. Uus tootmishoone valmis käimasoleva sajandi alguseks ja selle katuse all, Eesti Juustutööstuse OÜ Selja meiereis, valmivad Estover Piimatööstuse kaubamärgi all põhitoodanguna Hiirte sulatatud juustud.