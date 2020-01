Viis pärnakat kutsuti mänguks Soome tippsatsiga Eesti koondisse

„Meile on see hea võimalus saada treeningmäng tugeva Soome võistkonna vastu. Neil on suhteliselt noored mängijad ja mõni individuaalselt tugev jalgpallur. Võistkonnana meeldib neile kindlasti palli hoida ja omavahel palju sööta. Meile annab see kindlasti hea kogemuse, kuidas vastaste liine murda ja nende tugeva pressinguga toime tulla,” rääkis Eesti koondise peatreener Jarmo Matikainen.