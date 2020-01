Külaselts alustas sauna ehitusest, sest leiliruum liidab

Tellijale

Praegu ripub hoone fassaadil endiselt silt “Irta”. Mõttes võib selle järele lisada sõna “külamaja”, sest viimase kolme aastaga on kunagine kauplus võtnud uue ilme. Siseneja pilku püüavad erkrohelised seinad ja plaaditud põrandad, mis päevavalgel eriliselt helgivad. Esikulaual ootab sissekannet külalisteraamat. Võõrustajad – külaseltsi juht Andri Annerviek ja liige Rommy Treumann – naljatavad, et enne ei astu keegi üle ukseläve tagasi õue, kui pole paksu kollaste kaantega kladesse kribanud paar rida.

Arvamuse avaldamine on iga külaseltsi alus. Mõtete jagamisest kõik pihta hakkaski. “Piirkonna arengus on kõige olulisem, et inimesed saaksid kokku tulla ja öelda, mida nad mõtlevad,” usub Annerviek. Treumannil keerles külaseltsi loomise plaan peas juba 15 aasta eest. “Tollane vallavalitsus oli nõus ideed toetama,” mäletab ta. Kuid töö viis mehe Norra ja Eestisse naastes Järvakanti. Ja sinna see unistus jäi. “Siis tuli Andri aastaid hiljem sama mõttega uuesti välja. Tarvis oli leida inimesed, kes sellega kaasa tuleksid,” jätkab Treumann.