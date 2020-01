Kurgjal räägiti riigimetsa majandamise keskuse (RMK) metsamajandamisest ja sellest, kui jätkusuutlik too majandamine on (vt Lauri Mutso “Metsoja vastas Kurgjal raievastaste küsimusele”, PP 15.01). Lubage kahelda, me ei räägi siin ju metsa majandamisest, vaid puidu kui tooraine majandamisest. Mets on midagi muud. Mets on linnud, loomad, putukad ja taimed. RMK ei majanda kõike seda ja vaatab sellest üle, nagu seda polekski.