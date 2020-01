Muinsuskaitseametnik: Plastakende müügimehed on olnud Pärnus väga edukad

Räägime muinsuskaitseameti Pärnumaa nõuniku Helle-Triin Hansumäega mullu kehtes­tatud uuest muinsuskaitseseadusest. Seadus on küll alles ligikaudu aasta vältavas järelhindamise staadiumis, kuid on juba praegu toonud muinsuste kaitsepraktikasse ümberkorraldusi, kuna muutused kaitsealadel, objektidel tegutsemisel pole kosmeetilist laadi ja on muutnud ametkonna varasemast paindlikumaks ja kodanikusõbralikumaks.